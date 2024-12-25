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Mozambik'te Seçim Krizi: Muhalefet Lideri Mondlane, Kendini Cumhurbaşkanı İlan Edecek

Mozambik'te muhalefet lideri Venancio Mondlane, seçim sonuçlarını reddederek 15 Ocak'ta kendini cumhurbaşkanı ilan edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:04
Mozambik'te Seçim Krizi: Muhalefet Lideri Mondlane, Kendini Cumhurbaşkanı İlan Edecek

Mozambik'te Seçim Sonrası Tansiyon Yükseliyor

Mozambik'teki muhalefet partisinin lideri Venancio Mondlane, 9 Ekim’de düzenlenen seçimlerin sonuçlarını kabul etmediğini duyurarak, 15 Ocak'ta kendisini cumhurbaşkanı ilan edeceğini açıkladı. Podemos Partisi'nden Mondlane, Anayasa Konseyi'nin, seçimleri iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi (FRELIMO) adayı Daniel Chapo'nun kazandığını açıklamasının ardından bu kararı aldığını belirtti.

Destekçilerine Mesaj Gönderdi

Seçim sonuçlarının resmileşmesinin ardından sosyal medya üzerinden destekçilerine seslenen Mondlane, "gelecek zor günler" için hazırlıklı olmalarını istedi. Mondlane’nin destekçileri ise, FRELIMO'nun uzun süredir devam eden iktidarına son verilmesi için protestolar düzenleyerek sesi duyurmaya çalıştı.

Protestolarda Yaşanan Şiddet Olayları

Protestolar sırasında meydana gelen şiddet olayları sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı ve 78 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Pascoal Ronda, Maputo'da düzenlediği basın toplantısında, protestolar sırasında FRELIMO'nun ofisleri, polis karakolları, banka ve fabrikaların yağmalandığını ve ateşe verildiğini belirtti.

Seçim Sonuçları ve İtirazlar

9 Ekim'de yapılan seçimlerde, FRELIMO’nun adayı Chapo oyların %71'ini alarak açık ara önde gelirken, Mondlane %20 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. Ancak muhalefet partileri, seçimlerde ve oy sayımında hile yapıldığını iddia ederek, ülke genelinde protesto çağrılarında bulundu.

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