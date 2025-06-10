DOLAR
39,19 0%
EURO
44,81 0%
ALTIN
4.196,32 0%
BITCOIN
4.300.463,67 0,25%

Mozambik'teki Yarım Kalan Cami, Türk İş Adamının Desteğiyle Tamamlanacak

Mozambik'te, 12 yıldır inşası süren Masjid Alkhaleel Camisi, Diyarbakırlı iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 12:36
Mozambik'teki Yarım Kalan Cami, Türk İş Adamının Desteğiyle Tamamlanacak

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki Masjid Alkhaleel Camisi için önemli bir gelişme yaşandı. 12 yıldır maddi yetersizlikler nedeniyle yarım kalan caminin inşası, Diyarbakırlı iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla bölgede bulunan Yumlu, Caunje bölgesindeki camiyi ziyaret etti. Yetkililerden, yapımına 12 yıl önce başlanan caminin maddi imkansızlıklar yüzünden tamamlanamadığını öğrenen Yumlu, caminin ince işçiliği ve dış mekan eksikliklerinin giderilmesi için bağışta bulundu.

Yaklaşık bin metrekare kapalı alanı bulunan cami, tamamlandığında 1200 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacak. Cami inşaatının tamamlanması için gerekli destekleri sunmaya kararlı olan Yumlu, bölge halkı için bu mabedin önemine vurgu yaptı.

Yumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin imamı, ilk geldiği dönemde burada hiç Müslüman olmadığını, davet çalışmalarıyla bugüne kadar 65'ten fazla ailenin İslam'la tanıştığını söyledi. Bu bizi çok etkiledi. Biz de bu hayırlı hizmete küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Allah nasip etti." ifadelerini kullandı.

Cami, Eğitim Merkezi Olarak da Kullanılacak

Masjid Alkhaleel Camisi İmamı Şeyh Muhammed Yusuf ise caminin İslamiyet'in yayılması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yusuf, "Burası daha önce İslam'la hiç tanışmamış bir bölgeydi. Davet çalışmalarına başladık ve insanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başladı. Bu cami sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim merkezi olacak." şeklinde konuştu.

Yusuf, caminin hafızlık eğitimi için de kullanıldığını, maddi sıkıntılar nedeniyle hiç durmadan çalışmalarını sürdürmenin zor olduğunu ifade etti. Türkiye'den gelen İsa Yumlu'nun desteğiyle inşaata yeniden başlayacaklarının müjdesini verdi.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır...

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır inşası devam eden cami, iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır...

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır inşası devam eden cami, iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TDV, Mozambik'te Kurban Eti Dağıtımına Başladı
2
Bursa İnegöl'de Ahşap Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olayı Kontrol Altına Aldı
3
Antalya'da Otobüs ve Panelvan Çarpıştı: 3 Yaralı
4
Hacılardan Şeytan Taşlama Geleneği: Kurban Bayramı'nda Coşku Devam Ediyor
5
Bayram Coşkusu Rize'de Gençlik ve Spor Bakanı ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Katılımıyla Yaşandı
6
İstanbul Eğlence Parklarında Kurban Bayramı Yoğunluğu
7
Tarihi Yarımada'da Kurban Bayramı Yoğunluğu

İstanbul'a Uyarı: 14 Saat Sürecek Su Kesintisi Öncesi Hazırlığınızı Yapın!

18 Haziran 2025 BİM Aktüel: Ev Konforu ve Teknoloji Fırsatları

Araç Sahiplerine Yeni Zorunluluk: Yeşil Fren Lambası Geliyor

Yapı Kredi'den Müjde! 6 Ay Boyunca Fatura Ödemeleri Ücretsiz

TOKİ'den Dar Gelirli Vatandaşlara 9.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı

MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: 77.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Öğrencilere Müjde: Karşıyaka Belediyesi'nden Yeni Burs Desteği

Eski Tip Ehliyet Sahiplerine Uyarı: 15 TL Yerine 7438 TL Ödeyeceksiniz!

Beykoz Belediyesi'nden Anneler ve Çocuklara Özel Destek: Yüzde 30-50 İndirimler!

Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Bakan Işıkhan'dan Anneler İçin Rekor Emzirme Ödeneği Müjdesi