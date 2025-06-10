Mozambik'teki Yarım Kalan Cami, Türk İş Adamının Desteğiyle Tamamlanacak

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletindeki Masjid Alkhaleel Camisi için önemli bir gelişme yaşandı. 12 yıldır maddi yetersizlikler nedeniyle yarım kalan caminin inşası, Diyarbakırlı iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla bölgede bulunan Yumlu, Caunje bölgesindeki camiyi ziyaret etti. Yetkililerden, yapımına 12 yıl önce başlanan caminin maddi imkansızlıklar yüzünden tamamlanamadığını öğrenen Yumlu, caminin ince işçiliği ve dış mekan eksikliklerinin giderilmesi için bağışta bulundu.

Yaklaşık bin metrekare kapalı alanı bulunan cami, tamamlandığında 1200 kişinin aynı anda ibadet etmesine olanak sağlayacak. Cami inşaatının tamamlanması için gerekli destekleri sunmaya kararlı olan Yumlu, bölge halkı için bu mabedin önemine vurgu yaptı.

Yumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Caminin imamı, ilk geldiği dönemde burada hiç Müslüman olmadığını, davet çalışmalarıyla bugüne kadar 65'ten fazla ailenin İslam'la tanıştığını söyledi. Bu bizi çok etkiledi. Biz de bu hayırlı hizmete küçük de olsa bir katkı sunmak istedik. Allah nasip etti." ifadelerini kullandı.

Cami, Eğitim Merkezi Olarak da Kullanılacak

Masjid Alkhaleel Camisi İmamı Şeyh Muhammed Yusuf ise caminin İslamiyet'in yayılması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yusuf, "Burası daha önce İslam'la hiç tanışmamış bir bölgeydi. Davet çalışmalarına başladık ve insanlar yavaş yavaş Müslüman olmaya başladı. Bu cami sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda eğitim merkezi olacak." şeklinde konuştu.

Yusuf, caminin hafızlık eğitimi için de kullanıldığını, maddi sıkıntılar nedeniyle hiç durmadan çalışmalarını sürdürmenin zor olduğunu ifade etti. Türkiye'den gelen İsa Yumlu'nun desteğiyle inşaata yeniden başlayacaklarının müjdesini verdi.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır inşası devam eden cami, iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.

Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde maddi yetersizlikler nedeniyle 12 yıldır inşası devam eden cami, iş insanı İsa Yumlu'nun bağışlarıyla tamamlanacak.