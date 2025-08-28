Mozambik ve Ruanda 'Barış ve Güvenlik' Anlaşması İmzaladı

Mozambik ile Ruanda, ülkenin kuzeyindeki Cabo Delgado bölgesinde çatışmalar sürerken Kigali'de 'barış ve güvenlik' anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma Kigali'de İmzalandı

Mozambik basınına yansıyan haberlere göre, Ruanda Savunma Bakanı Juvenal Marizamunda ile Mozambik Savunma Bakanı Cristovao Artur Chume arasında dün Ruanda'nın başkenti Kigali'de 'barış ve güvenlik' anlaşması imzalandı.

Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, Ruanda'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ülkenin devlet televizyonu RBA'ya yaptığı açıklamada, "İki heyet arasındaki görüşmede barış ve güvenlik anlaşmasının imzalanmasına tanıklık ettik ve bu Ruanda güçleri için önemli bir anlaşmadır." dedi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve bunun iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini belirtti. Anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı.

Cabo Delgado'daki Şiddet ve İnsani Durum

Cabo Delgado bölgesinde 2017'den bu yana DEAŞ bağlantılı silahlı grupların saldırıları devam ediyor. Hükümet güçleri şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken, Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birlikler Mozambik hükümetine destek sağlıyor.

2020'de bölgedeki isyancı bir grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivili başlarını keserek öldürmüştü. Birleşmiş Milletler'e göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Geçen yıl seçim sonrası protestolarda yaşanan ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden oldu. Bölge ayrıca art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken, ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.