MRBS 2025: Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 7-8 Ekim'de Ankara'da

MÜSİAD Ankara Şubesi ev sahipliğinde bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), 7-8 Ekim tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Zirve, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle organize ediliyor. Etkinliğe ilişkin detaylar, Intercontinental Grand Ankara Hotel'de düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Organizasyon ve katılımcılar

MÜSİAD Ankara Başkanı Fatih Bilal Yülek, zirvede savunma sektörünün öncü kuruluşları ASELSAN, ASFAT, HAVELSAN, Roketsan, STM, Makine ve Kimya Endüstrisi, TUSAŞ ile çok sayıda savunma sanayisi paydaşının buluşacağını belirtti. Yülek, daha önceki zirvelerde katılımcıların kamu kurumları temsilcileriyle doğrudan görüşme imkânı bulduğunu, güvenlik ihtiyaçları ve projelerine ilişkin ilk elden bilgi edindiklerini vurguladı.

Yülek, bu yıl da firmaların geliştirdikleri çözümleri karar vericilere sunma fırsatı elde edeceğini ifade ederek, "100'e yakın stantlı katılımcı firma ve 1800'e yakın sektör temsilcisi" ile zirvenin ziyaret edilmesinin beklendiğini söyledi. Program kapsamında askeri radar ve sınır güvenliği teknolojileri üzerine paneller, firma sunumları ve ikili görüşmeler gerçekleştirilecek.

Güvenlik politikaları ve yerli çözümler

Yülek, Türkiye'nin sınır güvenliğinin milli güvenlik stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Terörle mücadele, kaçakçılıkla mücadele ve düzensiz göçün engellenmesi" gibi alanlarda hükümetin aldığı önlemlerin geliştirilmiş ileri teknolojilerle daha etkin hale geldiğini söyledi. Zirvenin özel sektör ile kamu otoritelerinin bu politikaları destekleyen çözümler geliştirmesine katkı sağlayacağı bildirildi.

Yülek, Ankara merkezli savunma sanayisi firmalarının küresel başarıları, ihracat ve yeni sözleşme hacimlerindeki artışla başkentin "savunma sanayisinin başkenti" kimliğini pekiştirdiğini belirtti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan Defense News Top 100 listesinde merkezi Ankara'da bulunan 5 Türk savunma firmasının yer almasının bu konumu yeniden teyit ettiğini ifade etti.

Uluslararası işbirliği

Yülek, MRBS 2025'in 50'ye yakın ülkenin askeri ataşesini ağırlayacağını belirterek zirvenin uluslararası işbirliği potansiyeline dikkat çekti.

Sergilenecek yeni ürünler ve teknolojiler

VISCO, yerli üretim yeni nesil taşınabilir güç kaynaklarını ilk kez MRBS'de tanıtacak. Bu ürünlerin radar sistemlerinden haberleşme altyapılarına, acil durum senaryolarından mobil operasyonlara kadar geniş kullanım alanı sunduğu bildirildi.

Odak Ar-Ge, zorlu sınır ve operasyon koşullarına uygun yüksek performanslı projektörler ile kablolu aydınlatma dron sistemlerini sektör profesyonelleriyle buluşturacak.

Net Technologies, Phased Array teknolojisine sahip yeni nesil mobil IoT anten sistemini ilk kez tanıtacak; hareket halindeyken hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlamayı hedefliyor.

Beyes Teknoloji tarafından geliştirilen Yüksek Hızlı 16 Kanal Slipring ve Taktik Sinyal Nişan İletim Dronu-TASNİD de zirvede ilk kez sergilenecek ürünler arasında yer alıyor.

Türkport ise geliştirdiği Gökçeri gözetleme balonları ile MRBS'de boy gösterecek; bu balonların istihbarat toplama kapasitesini güçlendirmesi ve sınır güvenliğinde etkinlik sağlaması bekleniyor.

Zirvede ayrıca askeri radar sistemlerinde yapay zeka uygulamaları ve sınır güvenliğinde siber tehditlere karşı yerli çözümler üzerine önemli oturumlar düzenlenecek. Tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan zorluklar ve hava sistemlerine ilişkin özel oturumlar da programda yer alacak.