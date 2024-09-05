Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MSB, '50'nci Yıl Belgeseli'nin İngilizce Alt Yazılı Versiyonunu Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Türklerinin tarihine ışık tutan belgeseli İngilizce alt yazılı olarak sundu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 19:14
MSB, '50'nci Yıl Belgeseli'nin İngilizce Alt Yazılı Versiyonunu Yayınladı

MSB, '50'nci Yıl Belgeseli'ni Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmü belgeleyen, '50'nci Yıl Belgeseli'nin İngilizce alt yazılı versiyonunu izleyiciyle buluşturdu.

Açıklamalar ve Belgeselin İçeriği

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acı dolu anılarına saygısızlık içeren hayal ürünü diziler yerine, gerçek olayları anlatan '50'nci Yıl Belgeseli'ni izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Yayın ve Dağıtım Süreci

Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, dijital platformlarda yayınlanacak olan bazı provokatif dizilerin, barışa hizmet etmediğini vurgulayarak, "Bu tür çabalar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın anlamını gölgelemektedir." dedi. Aktürk, belgeselin farklı platformlarda yayımlanacağını açıklamıştı.

Sonuç olarak, '50'nci Yıl Belgeseli', yaşanan gerçek olayları gözler önüne sererken, izleyicilere tarihi bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PS Plus Eylül 2024 Oyunları Belli Oldu! 5 Bin TL Değerinde 3 Oyun Bedava: İşte Ücretsiz Verilecek Oyunlar

2023 Model Renault Otomobil İcradan Satılığa Çıkarıldı: İşte Fiyatı ve İhale Detayları

Memur olmak isteyene müjde! En az lise mezunu olana memurluk: KPSS’siz memur alımı başladı

BİM 6 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Televizyonlardan Elektrikli Bisikletlere, Kaçırılmayacak Fırsatlar

Emekliye %13.44 OVP Zammı Müjdesi! SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yeni Maaşları Hesaplandı

Askeri Birliklere 41 Memur Alımı: 2828 Sayılı Kanun Kapsamında KPSS'siz Alım Başladı! Aşçı, Tekniker, Hizmetli, Memur...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu Memur Alımı İçin İlan Yayımladı! Hizmetli, Memur, Avukat....

6 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Epic Games Store'dan oyunseverleri çıldırtan haber! 2024'ün en çok oynanan iki oyunu ücretsiz oldu

Karayolları Genel Müdürlüğü Bu illerde KPSS'siz Memur Alım İlanını Az Önce Duyurdu: Şartlar, Kontenjanlar ve Başvuru Detayları

O Belediyeden Yüksek Maaşlı Kadın/Erken Memur Alımı İlanı: Şartlar ve Başvuru Detayları

Dar Gelirli Vatandaşlara Müjde: Bu Tarihten İtibaren 9077 TL Ödeme Yapılacak