MSB, '50'nci Yıl Belgeseli'nin İngilizce Alt Yazılı Versiyonunu Yayınladı

MSB, '50'nci Yıl Belgeseli'ni Yayınladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmü belgeleyen, '50'nci Yıl Belgeseli'nin İngilizce alt yazılı versiyonunu izleyiciyle buluşturdu.

Açıklamalar ve Belgeselin İçeriği

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir açıklamada, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acı dolu anılarına saygısızlık içeren hayal ürünü diziler yerine, gerçek olayları anlatan '50'nci Yıl Belgeseli'ni izleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Yayın ve Dağıtım Süreci

Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, dijital platformlarda yayınlanacak olan bazı provokatif dizilerin, barışa hizmet etmediğini vurgulayarak, "Bu tür çabalar, Kıbrıs Barış Harekatı’nın anlamını gölgelemektedir." dedi. Aktürk, belgeselin farklı platformlarda yayımlanacağını açıklamıştı.