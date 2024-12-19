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MSB: ABD'nin Türkiye-PKK Açılaması Terörle İlgili Değil

MSB, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye-PKK ateşkesi açıklamasını terörle ilgili görmüyor ve dil sürçmesi olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:02
MSB: ABD'nin Türkiye-PKK Açılaması Terörle İlgili Değil

MSB'den Açıklama: Terör Örgütü ile Görüşme Yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Dışişleri Bakanlığının Türkiye, PKK, YPG ve SDG arasında bir ateşkesin sağlandığına dair yaptığı açıklamalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

MSB, bu açıklamaların terör örgütleri ile görüşme anlamına gelmediğini belirtirken, “Herhangi bir terör örgütü ile görüşmemiz söz konusu değildir. Bu ifadenin bir dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

Bu açıklama, uluslararası ilişkilerdeki hassas dengeleri ve Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını vurguluyor. Türkiye, terör örgütleriyle mücadeledeki tutumunu her zaman net bir şekilde ortaya koymuştur.

Gelişmelerin İzlenmesi

MSB'nin yaptığı bu açıklama, Türkiye'nin ulusal güvenliği konusundaki kararlılığının altını çizerken, uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekmektedir. Önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

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