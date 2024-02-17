MSB açıkladı! 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin hava harekâtı sonucu etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil, kaçacak yer bulamayacaklar!” ifadelerini kullandı.
MSB, Gara bölgesindeki 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirilmesiyle birlikte operasyonların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/NgxPPy9Og1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) Şubat 17, 2024