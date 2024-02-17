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MSB açıkladı! 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Bu operasyon, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlılığını ve güvenlik güçlerinin başarısını bir kez daha gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 12:02
MSB açıkladı! 6 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı teröristin hava harekâtı sonucu etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil, kaçacak yer bulamayacaklar!” ifadelerini kullandı.

MSB, Gara bölgesindeki 6 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirilmesiyle birlikte operasyonların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

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