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MSB Açıklama Yaptı: 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' Söylemi İftira ve Hakarettir

MSB, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyen teğmenlerin cezalandırıldığı iddiasının Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük bir iftira olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:01
MSB Açıklama Yaptı: 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' Söylemi İftira ve Hakarettir

MSB'den Sert Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldığı iddialarının, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne atılabilecek en büyük iftiralardan biri olduğunu vurguladı. Bakanlık, bu söylemleri hakaret

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Büyük İftiralar

MSB'nin resmi açıklamasında, bu tür asılsız iddiaların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar vermek amacıyla yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, en yüksek disiplin anlayışı ile hareket eden Türk ordusunun, harp tarihine adını altın harflerle yazdırmış komutanların mirası olduğunu hatırlattı.

Bakanlık, tüm çalışanların, bu tür asılsız söylemlere karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğinin, bu yanlış bilgileri yaymak isteyenlerle mücadele edilerek koruyabileceğinin altını çizdi.

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