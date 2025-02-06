MSB Açıklama Yaptı: 'Mustafa Kemal'in Askeriyiz' Söylemi İftira ve Hakarettir

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Büyük İftiralar

MSB'nin resmi açıklamasında, bu tür asılsız iddiaların, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar vermek amacıyla yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, en yüksek disiplin anlayışı ile hareket eden Türk ordusunun, harp tarihine adını altın harflerle yazdırmış komutanların mirası olduğunu hatırlattı.

Bakanlık, tüm çalışanların, bu tür asılsız söylemlere karşı dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğinin, bu yanlış bilgileri yaymak isteyenlerle mücadele edilerek koruyabileceğinin altını çizdi.