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MSB Armoni Mızıkası, 23 Nisan’da Çocuklara Coşku Dolu Bir Konser Verdi

MSB Armoni Mızıkası, 23 Nisan'da Rauf Orbay İlkokulu'nda çocuklarla buluşarak bayram coşkusunu taçlandırdı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 12:56
MSB Armoni Mızıkası, 23 Nisan’da Çocuklara Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Rauf Orbay İlkokulu'nda unutulmaz bir konser düzenledi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen şenlikte, öğrencilerin dans gösterilerinin ardından sahneye çıkarak, çocuklara bayram coşkusu yaşatan Armoni Mızıkası, sevilen eserleri yorumladı.

Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş ve Gökçe Nur Semerci solist olarak yer alırken, konserin şefliğini Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu üstlendi. Erdoğdu, öğrencilere bayramlarını kutlayarak şarkıları birlikte söyledi.

Konserde, “Ankara Marşı”, “Bugün Bayram Erken Kalkın Çocuklar”, “Arkadaşım Eşek”, “23 Nisan Kutlu Olsun”, “Senden Başka” gibi popüler şarkıların yanı sıra “Rafadan Tayfa” çizgi filminin sevilen müziği de seslendirildi. Repertuvarda ayrıca “Gençlik Marşı”, “Memleketim” ve “Hayat Bayram Olsa” gibi eserler de yer aldı.

Sunuculuğunu Bando Astsubay Kıdemli Başçavuş Tolga Candemir'in yaptığı konserde, çocuklara enstrümanlar tanıtılarak müziğin incelikleri aktarıldı. Programın ilerleyen dakikalarında, şef batonu sırayla öğrencilere devredildi ve minik öğrenciler orkestrayı yöneterek eğlenceli anlar yaşadı.

Konserin ardından çocuklar, Armoni Mızıkası'na ait hatıra fotoğrafları çekilerek, bu özel günü unutulmaz kıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rauf Orbay İlkokulunda konser verdi. Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte sahneye çıkan Armoni Mızıkası, çocuklara bayram coşkusu yaşattı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Rauf Orbay İlkokulunda konser verdi. Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte sahneye çıkan Armoni Mızıkası, çocuklara bayram coşkusu yaşattı.

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