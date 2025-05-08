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MSB Armoni Mızıkası, Afyonkarahisar'da Coşkulu Bir Konser Verdi

Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, Afyonkarahisar'da muhteşem bir konserle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 00:04
MSB Armoni Mızıkası, Afyonkarahisar'da Coşkulu Bir Konser Verdi

MSB Armoni Mızıkası Afyonkarahisar'da Seslendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar'da muhteşem bir konserle sahne aldı. Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, katılımcılara keyifli anlar sundu.

Şefler ve Performanslar

Konserin şefliklerini Bando Albay Levent Türkel ile Bando Binbaşı Fatih Erdoğdu üstlendi. Solist olarak sahneye çıkan Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Karataş ve Gökçe Nur Semerci, repertuvarlarındaki çok sayıda eseri dinleyicilere sundu.

Katılımcılardan Yoğun İlgi

Etkinlikte, katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla birlikte milli marşlar ve kahramanlık türkülerine eşlik ederek unutulmaz bir atmosfer yarattı. Konsere, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar'da sahneye...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar'da sahneye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar'da sahneye...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Armoni Mızıkası Komutanlığı, Afyonkarahisar'da sahneye çıktı.

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