MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri

MSB'den Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı, basında yer alan bilgiler eşliğinde kritik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından önemli veriler kamuoyuna sunuldu.

Terörle Mücadelede Son Durum

Aktürk, 1 Ocak’tan itibaren yürütülen operasyonlar sonucunda 2 bin 419 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Son bir haftada ise 198 teröristin operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yılbaşından İtibaren 86 Terörist Teslim Oldu

Aktürk, yılbaşından bu yana 86 teröristin teslim olduğunu aktararak operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 teröristen bahsedildi.

Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Tuğamiral Aktürk, yıl içerisinde toplamda 85 bin 24 kişinin yasa dışı geçişinin engellendiğini duyurdu. Son bir hafta içinde 139 kişi yakalandı.

Bölgesel Barış ve Uluslararası İlişkiler

Aktürk, Türkiye’nin uluslararası barışa katkıda bulunduğunu belirterek, 29 Ekim tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini ve bunun yanı sıra savunma alanındaki ikili görüşmeleri de vurguladı.

Askeri Tatbikatlar ve Eğitimler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, Akdeniz'deki çeşitli tatbikatlara da dikkat çekti. Ayrıca, hava ikmal ve orman yangınlarına müdahale çalışmalarının detaylarını aktardı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi

Savunma sanayi alanında yapılan yerli üretimler hakkında konuşan Aktürk, modern tanksavar füzelerinin kabul süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Personel Temini Süreçleri

Aktürk, geliştirilen personel temin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, belirli tarihler aralığında başvuru süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

Sonuç olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu toplantısı, yürütülen operasyonlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal güvenlik konusundaki kararlılığı hakkında kapsamlı bir bilgi sundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.