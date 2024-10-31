DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.057,83 0,42%
BITCOIN
2.475.617,72 0,52%

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri

MSB, Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:03
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri

MSB'den Önemli Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı, basında yer alan bilgiler eşliğinde kritik bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından önemli veriler kamuoyuna sunuldu.

Terörle Mücadelede Son Durum

Aktürk, 1 Ocak’tan itibaren yürütülen operasyonlar sonucunda 2 bin 419 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Son bir haftada ise 198 teröristin operasyonlar neticesinde etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Yılbaşından İtibaren 86 Terörist Teslim Oldu

Aktürk, yılbaşından bu yana 86 teröristin teslim olduğunu aktararak operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 teröristen bahsedildi.

Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Tuğamiral Aktürk, yıl içerisinde toplamda 85 bin 24 kişinin yasa dışı geçişinin engellendiğini duyurdu. Son bir hafta içinde 139 kişi yakalandı.

Bölgesel Barış ve Uluslararası İlişkiler

Aktürk, Türkiye’nin uluslararası barışa katkıda bulunduğunu belirterek, 29 Ekim tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini ve bunun yanı sıra savunma alanındaki ikili görüşmeleri de vurguladı.

Askeri Tatbikatlar ve Eğitimler

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, Akdeniz'deki çeşitli tatbikatlara da dikkat çekti. Ayrıca, hava ikmal ve orman yangınlarına müdahale çalışmalarının detaylarını aktardı.

Yerli ve Milli Savunma Sanayi

Savunma sanayi alanında yapılan yerli üretimler hakkında konuşan Aktürk, modern tanksavar füzelerinin kabul süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Personel Temini Süreçleri

Aktürk, geliştirilen personel temin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, belirli tarihler aralığında başvuru süreçlerinin devam ettiğini açıkladı.

Sonuç olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın bu toplantısı, yürütülen operasyonlar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusal güvenlik konusundaki kararlılığı hakkında kapsamlı bir bilgi sundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'de Sivil Savunma Ekipleri Çalışamaz Hale Geldi
2
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu
3
Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar
4
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri
5
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları
6
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
7
İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek