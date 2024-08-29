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MSB Basın Toplantısında Türkiye'nin Savunma Stratejisi Değerlendirildi

MSB, ABD ile yapılan askeri eğitimlerin amacını ve Suriye ile ilişkileri açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:07
MSB Basın Toplantısında Türkiye'nin Savunma Stratejisi Değerlendirildi

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Donanması ile gerçekleştirilen geçiş eğitimleri ve Suriye ile ilişkiler üzerine basın toplantısı düzenledi.

ABD Donanması ile Geçiş Eğitimi

MSB kaynakları, TCG Anadolu ve TCG Gökova gemilerinin USS Wasp ile gerçekleştirdiği eğitimlerin, bazı basın organları tarafından yanlış yorumlandığını belirtti. Açıklamada, "Bu eğitimlerin ne İsrail'e faydası ne de Filistin'e zararı vardır. Bu bağlamda faaliyetleri farklı yerlere çekmek yanlıştır" denildi.

S-400 və F-35 Tartışmaları

Bakanlık yetkilileri, S-400 Hava Savunma Sistemi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunduğunu ve ülkenin hava savunma ihtiyacının devam ettiğini vurguladı. F-35 satışının bu sistemin kullanımına bağlı olmayacağını ifade etti.

Suriye İlişkileri ve İstikrar

MSB, Suriye'deki mevcut durumun Suriye topraklarının bölünmesini engellediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanın diyalog çağrısının önemine değindi. Ayrıca, Beşşar Esed ile ilişkilerde duruşun net olduğu ifade edildi.

Katar ile Askeri İşbirliği

Katar Türk Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde deniz ve hava unsurlarının konuşlandırılmasına ilişkin bilgi veren MSB, F-16 uçaklarının ve gemilerin Katar’a intikalinin tamamlandığını duyurdu.

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