MSB'de Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği Açıklamaları

MSB Basın Toplantısında Kritik Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadeleye dikkat çekti.

Terörle Mücadele ve Etkili Stratejiler

Aktürk, “TSK'nın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları sonucunda 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 611 olmuştur,” dedi. Ayrıca, 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamındaki faaliyetler sayesinde, sınır emniyetinin sağlandığını ve 1128 teröristin etkisiz hale getirildiğini ekledi.

Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Hudutların uluslararası standartlarda korunduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, son bir haftada 186 kişinin yasa dışı geçiş girişiminin engellendiğini, 5 terör örgütü mensubunun yakalandığını ifade etti. Yılbaşından bu yana 90 bin 479 kişinin hududu geçemeden engellendiği ve 13 bin 127 kişinin yakalandığı bilgisine de yer verdi.

Bölgesel Barış ve Uluslararası İlişkiler

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler hakkında da bilgiler vererek, iki ülke arasında çeşitli askeri etkinliklerin gerçekleştirileceğini açıkladı. Libya için de barış ve istikrar adına yürütülen çalışmalara değinerek, “Nihai amacımız birleşik bir Libya'dır,” şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Durum

Aktürk, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dair açıklamada bulunarak, duruma uluslararası toplumun acilen müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. “Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanmalı,” dedi.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Aktürk, NATO ve Birleşmiş Milletler kapsamında icra edilen tatbikatlara da dikkat çekti.

TSK Spor Gücü Başarıları

18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen uluslararası askeri spor etkinliklerinde TSK'nın önemli başarılar elde ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayi ve Personel Temini

Yerli savunma sanayi ürünlerine yönelik çalışmalara devam edildiğini açıklayan Aktürk, çeşitli personel temin süreçlerinin de sürdüğünü duyurdu.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.