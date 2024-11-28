DOLAR
34,62 0,06%
EURO
36,6 -0,02%
ALTIN
2.944,49 -0,24%
BITCOIN
3.291.457,91 1,31%

MSB'de Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği Açıklamaları

MSB, Irak ve Suriye'de 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve sınır güvenliği için tedbirlerin artırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:12
MSB'de Terörle Mücadele ve Sınır Güvenliği Açıklamaları

MSB Basın Toplantısında Kritik Açıklamalar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla son bir haftada 72 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine karşı yürüttüğü kararlı mücadeleye dikkat çekti.

Terörle Mücadele ve Etkili Stratejiler

Aktürk, “TSK'nın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonları sonucunda 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 611 olmuştur,” dedi. Ayrıca, 17 Nisan 2022'de başlayan Pençe-Kilit Operasyonu kapsamındaki faaliyetler sayesinde, sınır emniyetinin sağlandığını ve 1128 teröristin etkisiz hale getirildiğini ekledi.

Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler

Hudutların uluslararası standartlarda korunduğunu belirten Tuğamiral Aktürk, son bir haftada 186 kişinin yasa dışı geçiş girişiminin engellendiğini, 5 terör örgütü mensubunun yakalandığını ifade etti. Yılbaşından bu yana 90 bin 479 kişinin hududu geçemeden engellendiği ve 13 bin 127 kişinin yakalandığı bilgisine de yer verdi.

Bölgesel Barış ve Uluslararası İlişkiler

Aktürk, Türkiye ile Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler hakkında da bilgiler vererek, iki ülke arasında çeşitli askeri etkinliklerin gerçekleştirileceğini açıkladı. Libya için de barış ve istikrar adına yürütülen çalışmalara değinerek, “Nihai amacımız birleşik bir Libya'dır,” şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Durum

Aktürk, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara dair açıklamada bulunarak, duruma uluslararası toplumun acilen müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. “Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanmalı,” dedi.

Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Aktürk, NATO ve Birleşmiş Milletler kapsamında icra edilen tatbikatlara da dikkat çekti.

TSK Spor Gücü Başarıları

18-24 Kasım tarihleri arasında düzenlenen uluslararası askeri spor etkinliklerinde TSK'nın önemli başarılar elde ettiğini açıkladı.

Savunma Sanayi ve Personel Temini

Yerli savunma sanayi ürünlerine yönelik çalışmalara devam edildiğini açıklayan Aktürk, çeşitli personel temin süreçlerinin de sürdüğünü duyurdu.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB'den Anormal Kitap Kapağı Açıklaması: Toplatılan Ders Notları
2
İspanya'da Düzensiz Göçmen Sayısı Rekor Kırdı: 45 Bini Aştı
3
Sivil Toplum Kuruluşlarından 'Sizi Bekliyorlar' Kampanyası
4
Elazığ'da Heimlich Manevrası ile Hayat Kurtarıldı
5
MHP'li Büyükataman'dan Ümit Özdağ'a Sert Tepki
6
İstanbul'da Sahte İçkiden Ölenlerin Sayısı 3'e Yükseldi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

PTT taraflarında hareketlenme başladı! Yoksa PTT personel alımı müjdesi mi geliyor

Art arda gelen zamlara hazırlanın! Pompalar yine güncelleniyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı