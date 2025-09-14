MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Özel Video Klibi

MSB, EuroBasket 2025'te finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı için NSosyal'den özel bir video klip paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:53
MSB'den A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel video klip

EuroBasket 2025 finaline çıkan 12 Dev Adam'a destek

Bakanlık, EuroBasket 2025'te finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı için sosyal medya hesabı NSosyal'dan özel bir video klip paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Kararlıyız, bu zafer bizim olacak. Bu akşam Almanya karşısında tarih yazmaya çıkacak 12 Dev Adam'a gönülden başarılar diliyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yiğitleri ve aziz milletimiz tek yürek oldu. Kalplerimizde tek bir haykırış var, Şampiyonluk Türkiye'nin olacak. Haydi 12 Dev Adam, bir kez daha Ay-Yıldız gibi parla.

Paylaşımda, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na özel hazırlanan video klip de yer aldı. Klipte askerler ile A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın görüntüleri kullanıldı.

