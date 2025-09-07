MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına Özel Video Klibi

Paylaşım ve klibin içeriği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için özel bir video klip paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay Yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası Finali'nde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla, tüm kalbimiz sizinle."

Paylaşımda, A Milli Kadın Voleybol Takımına özel hazırlanan video klip de yer aldı.

Klipte, kadın askerler ile A Milli Kadın Voleybol Takımının görüntülerine yer verildi.