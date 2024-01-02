MSB'den açıklama: 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri taciz ateşi açan teröristlere karşılıksız bırakmadı. 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin taciz atışlarına karşı sessiz kalınmadığını duyurdu.
Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde güvenliği sağlamak için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik taciz saldırı gerçekleştiren teröristlere karşılık verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada 4 PKK/YPG'li teröristi başarıyla etkisiz hale getirildiği bildirdi.