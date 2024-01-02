MSB'den açıklama: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri taciz ateşi açan teröristlere karşılıksız bırakmadı. 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den açıklama: 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Yayın Tarihi:

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin taciz atışlarına karşı sessiz kalınmadığını duyurdu. 

Bakanlık, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde güvenliği sağlamak için görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik taciz saldırı gerçekleştiren teröristlere karşılık verildiğini belirtti. Yapılan açıklamada 4 PKK/YPG'li teröristi başarıyla etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Öne Çıkanlar
Başvuranlara bir kerelik 485 TL ödenecek! Genç, yaşlı fark etmiyor: Başvuranın hesabına yatacak Başvuranlara bir kerelik 485 TL ödenecek! Genç, yaşlı fark etmiyor: Başvuranın hesabına yatacak
Dondurucunuz ete doyacak! O market öyle bir indirim başlattı ki… Dondurucunuz ete doyacak! O market öyle bir indirim başlattı ki…
Boğa burcunu neler bekliyor? 2024 yılında hayatınızı değiştirecek seçimler Boğa burcunu neler bekliyor? 2024 yılında hayatınızı değiştirecek seçimler
Çok Okunanlar
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi! Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi! Tokyo Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı alev alev yandı: Uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor! Tokyo Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı alev alev yandı: Uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor! Putin'in uyarısının hemen ardından Rusya'dan sürpriz adım: Ukrayna'ya 'hipersonik' saldırı! Putin'in uyarısının hemen ardından Rusya'dan sürpriz adım: Ukrayna'ya 'hipersonik' saldırı! Simülasyon vurgunu: Profesör çift 55 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanıyor! Simülasyon vurgunu: Profesör çift 55 milyon liralık dolandırıcılıkla suçlanıyor! Gözler 3 Ocak tarihine çevrildi: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Gözler 3 Ocak tarihine çevrildi: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?