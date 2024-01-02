MSB'den açıklama: 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'ten ortak operasyon: 33 casusluk şüphelisi ele geçirildi!

Tokyo Havalimanı'nda dehşet anları! Yolcu uçağı alev alev yandı: Uçakta 300'den fazla yolcu olduğu belirtiliyor!

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