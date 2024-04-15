MSB’den açıklama: “ABD ile yapılacak olan eğitimin Orta Doğu’da yaşananlarla ilgisi yok”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile Türkiye hava sahası sınırları içerisinde bir eğitim gerçekleştirecek. 15-17 Nisan tarihlerinde yapılacak eğitimlerde, havada yakıt ikmali, Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri gibi konular ele alınacak. Yapılacak olan bu eğitimlerle ilgili olarak MSB, eğitimlerin 4 Nisan’da belli olduğunu ve bu faaliyetlerin daha önce bildirildiğine dikkat çekti.

Bölgede son dönemde yaşanan olaylarla bu eğitimlerin hiçbir alakası olmadığına vurgu yapan Bakanlık, eğitimlerin çok daha önce planlandığını belirtti. Eğitimler, Türkiye’ye ait F-16’lar eşliğinde ABD’ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek.