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MSB’den açıklama: “ABD ile yapılacak olan eğitimin Orta Doğu’da yaşananlarla ilgisi yok”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15-17 Nisan tarihlerinde ABD ile Türkiye hava sahası sınırları içerisinde gerçekleştirilecek eğitimlerle ilgili önemli bir açıklama paylaştı. MSB, eğitimlerin son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 14:31
MSB’den açıklama: “ABD ile yapılacak olan eğitimin Orta Doğu’da yaşananlarla ilgisi yok”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile Türkiye hava sahası sınırları içerisinde bir eğitim gerçekleştirecek. 15-17 Nisan tarihlerinde yapılacak eğitimlerde, havada yakıt ikmali, Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri gibi konular ele alınacak. Yapılacak olan bu eğitimlerle ilgili olarak MSB, eğitimlerin 4 Nisan’da belli olduğunu ve bu faaliyetlerin daha önce bildirildiğine dikkat çekti.

Bölgede son dönemde yaşanan olaylarla bu eğitimlerin hiçbir alakası olmadığına vurgu yapan Bakanlık, eğitimlerin çok daha önce planlandığını belirtti. Eğitimler, Türkiye’ye ait F-16’lar eşliğinde ABD’ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek.

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