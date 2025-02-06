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MSB’den Basın Toplantısı: Teğmenler ve Askeri İddialar Hakkında Açıklamalar

MSB, teğmen cezaları ve Suriye'deki üs iddialarına açıklık getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin disiplin vurgusu dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:05
MSB’den Basın Toplantısı: Teğmenler ve Askeri İddialar Hakkında Açıklamalar

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askeriyiz" dedikleri için cezalandırıldıkları iddialarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biri olduğunu belirtti. Bakanlık yetkilileri, yaptığı basın toplantısında, bu söylemi hakaret olarak nitelendirerek, TSK'nın disiplin anlayışını vurguladı.

Teğmenlerin Disiplin Süreci

Kaynaklar, Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrası başlatılan idari ve disiplin soruşturmalarının dikkatle yürütüldüğünü ifade etti. TSK'nın müesses disiplin anlayışının, ordu için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan yetkililer, alınan cezanın, söylenen sözlerle değil, toplu disiplinsizlik ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Teğmenlerin TSK'nın itibarını zedeleyen bir tutum sergiledikleri için cezalandırıldığını yineleyen yasakçılar, disiplinin korunmasının önemine işaret ettiler: "Bu gençler, önceden planlı ve organize bir davranış sergiledikleri için cezalandırıldılar.”

Suriye'de Askeri Üs Kurma İddiaları

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Suriye'ye iki yeni askeri üs kuracağı yönündeki iddialara da değindi. Önceliklerinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, istikrarı sağlamak ve terörist unsurların faaliyetlerini engellemek olduğunu belirttiler. Ayrıca, yeni Suriye Hükümeti'nin istikrar sağlama çabalarını desteklediklerini açıklayan bakanlık, bu konuda adım atılmasını beklediklerini ifade etti.

Eurofighter Savaş Uçakları İle İlgili İddialar

İspanyol basınında yer alan Eurofighter Typhoon savaş uçakları ile ilgili iddiaları değerlendiren MSB kaynakları, Türkiye'nin 40 adet savaş uçağı alımı için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. İlk uçakların yeni üretim olması talebinde bulunduklarını açıklayan yetkililer, fiyat teklifini beklediklerini belirtti.

Ege'de Kablo Döşeme Çalışmalarına Müdahale

Bakanlık, Türkiye'ye ait bir korvetin Girit Adası yakınlarında kablo döşeme çalışmalarına müdahale ettiği yönündeki basında çıkan haberlere de yanıt verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülkesinin hak ve menfaatlerine yönelik hiçbir ihlal girişimine izin vermeyeceğini vurgulayan yetkililer, Yunanistan’ın faaliyetlerine karşı önceki dönemde olduğu gibi gerektiği gibi müdahale edeceklerini belirtti.

Ayrıca, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıklarda barışçıl çözüme yönelik yapıcı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemine dikkat çekildi.

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