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MSB'den Batı Trakya Türkleri'ne 29 Ocak Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Batı Trakya Türklerinin 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:28
MSB'den Batı Trakya Türkleri'ne 29 Ocak Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Batı Trakya Türkü'nün 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma Günü dolayısıyla özel bir mesaj yayımladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli kimliğini tüm dünyaya haykıran, ayrımcılığa karşı hak ve hukukunu korumak için mücadele eden Batı Trakya Türkü'nün 29 Ocak Milli Direniş ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, mücadelenin öncü ismi Dr. Sadık Ahmet'i rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Hak arama ve milli kimliklerini koruma mücadelesinde Batı Trakya Türkü kardeşlerimizin destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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