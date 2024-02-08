MSB'den F-16 krizine yönelik açıklama: Süreç içerisinde herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor

Türkiye'nin ABD ile arasındaki F-16 konusu son günlerde gündemi fazlasıyla meşgul ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'nın, Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda da gündemde F-16 meselesi yer aldı. Toplantıda dikkat çeken satır başları ise şu şekilde:

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NDAN KARAR BEKLENİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararı bekleniyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun çalışmasını tamamlayarak Milli Savunma Bakanlığı'na gönderdiği karar, hukuki incelemeden geçirilecek. Karar, Bakan'ın onayından sonra resmiyet kazanacak ve kamuoyuyla paylaşılacak.

“Türk Silahlı Kuvvetleri bütün faaliyetlerini anayasa, kanunlar ve hukuk çerçevesinde, şeffaf şekilde sürdürüyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu çalışmasını yapmış ve kararını Bakanlığımıza göndermiştir. Hukukçularımız bu kararı detaylı şekilde inceleyecek ve Sayın Bakanımızın onayına sunulacaktır. Ve Sayın Bakanımızın onayını müteakip karar resmileşecek daha sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışını durdurmayı hedefleyen önerge ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Kongredeki sessizlik süreci devam etmektedir. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir" diye konuştu.



YAŞAR GÜLER'DEN IRAK ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Güler, bölgedeki son durum, terörle mücadele, askeri işbirliği ve Türkmenlerin durumu hakkında görüşmeler yaptı. Güler, ülke ve millet güvenliği için yoğun bir diplomatik çaba içinde olduklarını, terör örgütlerine karşı ortak hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

“Ülkemiz tarafından bölgemizde barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba sarf edilmektedir. Bu çalışmanın bir kanadı olan Askeri Diplomasi faaliyetleri de Sn. Bakanımız ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu ziyarette; son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler, terörle ortak mücadele, askeri işbirliği ve Iraklı Türkmenlerin bölgedeki hak/menfaatleri konuları görüşülmüştür. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktur. Bizim tek derdimiz ülkemizin, milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasıdır. Terörle mücadelede ortak hareket edilmesidir.”