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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Düşen Asker Üzerine Açıklama

Bakanlık, 3 Kasım 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 18:29
MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Düşen Asker Üzerine Açıklama

MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Üzerine Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği roket saldırısı sonucu hayatını kaybeden kahraman asker Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır" denildi.

Bu olayın, milli ruhumuza büyük bir acı ve keder yaşattığına dikkat çekilirken, Bakanlık, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve asil millete başsağlığı ve sabır dilediğini ifade etti.

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