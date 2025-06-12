MSB'den PKK'ya Karşı Operasyonla 6 Terörist Teslim Oldu

MSB’de Operasyon Bilgilendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada yapılan operasyonlar sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Zeki Aktürk Açıklamalarda Bulundu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tugamiral Zeki Aktürk, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke savunma ve güvenliği için kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Aktürk, operasyonlar sırasında tespit edilen teröristlere ait çeşitli silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Hudut Güvenliği ve Yakalamalar

Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en etkili tedbirleriyle korunduğunu ve bu yıl içerisinde toplam 37 bin 637 kişinin yasadışı geçişinin engellendiğini ifade etti. Son bir haftada 112 kişi yakalanırken, aynı süreçte 87 kilogram uyuşturucu madde de ele geçirildi. 8 Ocak itibarıyla başlatılan tünel imha faaliyetleri kapsamında ise bölgede 151 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

Bölgesel ve Küresel İşbirlikleri

Tugamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 6 Haziran'da Kütahya'da Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda yaptığı incelemeleri aktardı. Ayrıca, Bakan Güler'in 10 Haziran'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne resmi ziyaret gerçekleştirdiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları

Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail hakkında da açıklamalarda bulunarak, insani yardıma engel olunduğunu vurguladı. Aktürk, uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdiği müdahalelere karşı sert bir duruş sergiledi.

Askeri Tatbikat ve Eğitimler

Türk Silahlı Kuvvetleri, barış ve istikrarı sağlamak için çeşitli eğitim ve tatbikatlar düzenliyor. 12-19 Haziran tarihleri arasında Nahçıvan'da yapılacak Türkiye-Azerbaycan Sarsılmaz Kardeşlik Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı ve 20-30 Haziran'da gerçekleştirilecek Mustafa Kemal ATATÜRK-2025 tatbikatlarına dair bilgiler verildi.

Doğal Afetlerle Mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülke genelindeki doğal afetlerle mücadelede destek sağladığını sunarak, Bakanlık ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokoller neticesinde orman yangınlarıyla da etkili bir şekilde mücadele edildiğini belirtti.

Türk Savunma Sanayii Gelişmeleri

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin güçlendiğini, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda yeni proje ve ürünlerin envantere alındığını duyurdu. Ayrıca, Yerli ve milli savunma sanayimizin yükselişi için önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

Bu bağlamda, INDO DEFENCE-2025 fuarında görüşmeler gerçekleştirildiği ve önemli ihracat anlaşmalarının imzalandığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.