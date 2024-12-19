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MSB'den PKK/YPG Açıklaması: Terörle Mücadele Sürecek

MSB, PKK/YPG terör örgütü silah bırakıncaya ve yabancı savaşçılar Suriye'yi terk edinceye kadar hazırlıkların süreceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:01
MSB'den PKK/YPG Açıklaması: Terörle Mücadele Sürecek

MSB'den Kritik Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG terör örgütü ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Bakanlık, PKK/YPG'nin silah bırakması ve içindeki yabancı savaşçıların Suriye'yi terk etmesine kadar terörle mücadele kapsamında hazırlıklarımızın ve tedbirlerimizin devam edeceğini açıkladı.

Terörle Mücadelede Kararlılık

MSB'nin yaptığı bu açıklama, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Geçmişte birçok defa gündeme gelen bu konu, ulusal güvenlik için büyük önem taşıyor.

Açıklamada, Türkiye'nin güvenliği için gereken tüm adımların atılacağı vurgulanırken, uluslararası iş birliklerinin de önem taşıdığı ifade edildi. Böylece, terörizmin önlenmesi ve daha güvenli bir bölge oluşturulması hedefleniyor.

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