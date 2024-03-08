MSB’den Son Dakika: Fırat Kalkanı ve Kuzey Irak’ta 13 Terörist Etkisizleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" ifadelerine yer verdi. Bu operasyonlar, Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlardan biridir.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi"