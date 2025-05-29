MSB'den Suriye Açıklamaları ve Avrupa Güvenlik Eylem Fonu'na Katılım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Suriye'deki güncel duruma dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık yetkilileri, "Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere, Suriye hükümetiyle işbirliği içinde müsaade edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, Suriye'de son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında DEAŞ terör örgütüyle mücadele etmek üzere beş ülke tarafından bir ortak Harekat Merkezi kurulduğunu hatırlattı. Koordinasyon biriminin Şam'da görev yapması için Suriye'den davet alındığını vurgulayan kaynaklar, bu birimin 19 Mayıs'ta göreve başladığını duyurdu.

Kaynaklar, yeni Suriye yönetimiyle terör örgütü SDG arasındaki mutabakat sürecinin, bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca Suriye'de sadece Suriye ordusu'nun bir silahlı yapı olarak var olması gerektiği ve SDG'nin entegrasyonu konusundaki tutumlarının değişmeyeceğini vurguladılar.

MSB yetkilileri, "Süreçte aksaklıklar olsa dahi sonuç değişmeyecektir. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Suriye'de adem-i merkeziyetçi, ayrılıkçı gündemlere izin verilmeyecektir," dedi.

Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylem Fonu'na Katılımı kapsamında ise Bakanlık kaynakları, Ukrayna'daki savaş ve güncel küresel gelişmelere paralel olarak Avrupa'nın savunma kapasitesinin artması için çalışmaların hız kazandığını aktardı.

EU tarafından savunma tedarikine harcanmak üzere üye ülkelere 150 milyar avro fon sağlamayı hedefleyen SAFE Tüzüğü'nün 27 Mayıs'ta kabul edildiği belirtildi. Kaynaklar, SAFE mekanizmasının prensip olarak Türkiye'nin katılımına açık olduğunu, ancak bu süreçte Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler için birçok kısıtlayıcı tedbirin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bakanlık yetkilileri, Avrupa güvenliğinin ancak kapsayıcılık, stratejik öngörü ve kolektif dayanışma ile güçlendirilebileceğini, Türkiye'nin savunma yetenekleriyle bu güvenliğe önemli katkı sağlayacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, gelecekte Avrupa müttefikleriyle işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Eskişehir'de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına bağlı 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.