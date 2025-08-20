MSB'den TEKNOFEST Mavi Vatan Çağrısı: 30-31 Ağustos İstanbul Tersanesi

MSB'den TEKNOFEST Mavi Vatan çağrısı

30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), vatandaşları TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine davet etti. Etkinlik 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'e hazır mısınız? Milli Teknoloji Hamlesinin denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında sizlerle buluşuyor. Denizcilik ruhunu yakından keşfetmek ve bu heyecana ortak olmak için katılım tamamen ücretsiz. Yerinizi ayırtmak için hemen online kaydınızı yaptırın."

Öne çıkan noktalar: Tarih: 30-31 Ağustos | Yer: İstanbul Tersanesi Komutanlığı | Katılım: ücretsiz. Ziyaretçilerin yerlerini garanti altına almaları için online kayıt yaptırmaları öneriliyor.