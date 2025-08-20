DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,71 -0,08%
ALTIN
4.401,62 -0,67%
BITCOIN
4.647.358,3 -0,09%

MSB'den TEKNOFEST Mavi Vatan Çağrısı: 30-31 Ağustos İstanbul Tersanesi

MSB, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan'a vatandaşları davet etti. Katılım ücretsiz, online kayıt açık.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 21:52
MSB'den TEKNOFEST Mavi Vatan Çağrısı: 30-31 Ağustos İstanbul Tersanesi

MSB'den TEKNOFEST Mavi Vatan çağrısı

30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), vatandaşları TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine davet etti. Etkinlik 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığında gerçekleştirilecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"TEKNOFEST Mavi Vatan 2025'e hazır mısınız? Milli Teknoloji Hamlesinin denizlerdeki yansıması, 'Mavi Vatan' temasıyla 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığında sizlerle buluşuyor. Denizcilik ruhunu yakından keşfetmek ve bu heyecana ortak olmak için katılım tamamen ücretsiz. Yerinizi ayırtmak için hemen online kaydınızı yaptırın."

Öne çıkan noktalar: Tarih: 30-31 Ağustos | Yer: İstanbul Tersanesi Komutanlığı | Katılım: ücretsiz. Ziyaretçilerin yerlerini garanti altına almaları için online kayıt yaptırmaları öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası
2
Edirne'de Üretilen 975 bin 440 Pullu Sazan Yavrusu Tekirdağ Göletlerine Bırakıldı
3
Erzincan'da Rafting Etkinliğinde Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltına Alındı
4
UCM'den ABD'ye Sert Tepki: Yargıç ve Savcılar Hedef Alındı
5
Malpensa Havalimanı'nda Yolcu Terminal 1'de Yangın Çıkardı
6
TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat
7
Bakan Kurum'dan Yıl Sonuna Kadar 452 Bin Konut Müjdesi

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı