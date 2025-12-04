MSB: Dendias'ın Gerginlik Artıran Sözleri Olumlu Atmosfere Zarar Veriyor

MSB'nin değerlendirmesi

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgedeki olumlu havayı zedeleyen söz ve eylemlere tepki gösterdi.

Bazı Yunanlı yetkililer tarafından yapılan gerginliği artırıcı eylem ve söylemler ile uluslararası anlaşmalara aykırı, gerçeklerden kopuk, hayalci açıklamalar, her iki ülke lideri arasındaki mutabakata dayalı oluşan olumlu atmosfere zarar vermekten başka bir işe yaramamaktadır.

Haftalık basın toplantısında aktarılanlar

Basın toplantısı Milli Savunma Bakanlığı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu’nda yapıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme ilişkin gelişmeleri paylaştı.

Terörle mücadele ve hudut güvenliği

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için çalışmaya devam ettiğini belirterek, son bir hafta içinde 2 PKK’lı terörist daha teslim olduğunu bildirdi. Operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarının sürdüğü; ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzemenin kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

Menbic’de imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 728 kilometre olduğu belirtildi. Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca 257 şahıs yakalanmış; 1 Ocak'tan bugüne yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 256, bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı ise 60 bin 548 olarak aktarıldı. Ayrıca Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bölgesel durum: İsrail ve insani çağrı

Aktürk, İsrail'in bölgedeki hareketlerinin istikrarsızlığa yol açtığını belirterek, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'e karşı kararlı ve yaptırım gücü olan bir irade ortaya koymasını beklediklerini söyledi. Gazze’ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının eksiksiz uygulanmasının bölgesel barış için elzem olduğu vurgulandı.

NATO 2026 programı ve Türkiye'nin rolü

Türkiye'nin NATO içindeki aktif rolü ve ev sahipliği planlarına ilişkin Aktürk, 2026 yılının Temmuz ayında Ankara'da NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini; zirve kapsamında Savunma Sanayii Forumu ve NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirileceğini bildirdi. Ayrıca, NATO İletişimciler Konferansı Eylül ayında İstanbul'da; NATO EDGE 2026 etkinliğinin üçüncüsünün 17-19 Kasım tarihlerinde İzmir'de yapılacağı aktarıldı.

Karadeniz ve deniz güvenliği

Son günlerde Karadeniz'de gemilere yönelik saldırılar ışığında, Bakanlık bölgesel sahiplik ilkesiyle deniz tehditlerine karşı tedbirler ve inisiyatifler yürüttüklerini belirtti. Kalıcı barışın önemine vurgu yapılarak, deniz yetki alanlarımız ve kritik su altı/üstü yapılarımızın güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edildiği, seyir/keşif/gözetleme faaliyetlerinin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu (MCM BLACK SEA) kapsamında faaliyetlerin devam ettiği kaydedildi.

Arnavutluk'taki iddialara yanıt

Paşalimanı Deniz Üssü’nden çekileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Bakanlık, lojistik, teknik ve eğitim-öğretim alanlarındaki iş birliğini geliştirmek maksadıyla Paşalimanı Vlore/Arnavutluk'ta bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın Arnavutluk Ekip Başkanlığı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit değildir; ancak ülkemize yönelebilecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ VE BAKANLIK SÖZCÜSÜ TUĞAMİRAL ZEKİ AKTÜRK