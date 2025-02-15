MSB Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale'de 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' düzenlendi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 19:27
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 19:27
MSB Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirdi

MSB Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale’de bulunan Demirci Göleti'nde, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından önemli bir eğitim faaliyeti gerçekleştirdi.

MSB, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Demirci Göleti'ndeki "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi"nin 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve 2'nci Kolordu İstihkâm Alay Komutanlığı ile birlikte icra edildiğini bildirdi.

Eğitim sürecinin, askeri personelin su geçiş yeteneklerini geliştirmek ve durgun sularda operasyonel kabiliyetlerini artırmak amacıyla planlandığı öğrenildi.

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