MSB, Irak'ın Kuzeyinde 14 PKK'lı Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonların amacının terörle mücadele olduğuna vurgu yapan Bakanlık, terör unsurlarının bölgedeki varlığını sona erdirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, teröristle mücadeledeki azimli ve kararlı tutumlarının, halkın güvenliği için sürdürüleceği ifade edildi.