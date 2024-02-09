MSB: Irak'ta 2 ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: Irak'ta 2 ve Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Teröristler için hiçbir bölgenin güvenli olmadığı mesajı ile yapılan duyuruda Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hal getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Irak'ta yürütülen Pençe operasyon bölgesinde ise 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan bu paylaşım ile terörle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

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