MSB: Irak'ta 3 PKK'lı Terörist Teslim, Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri Devam Ediyor

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.
Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu
Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadelede kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Devam eden operasyon, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında, son bir haftada 3 PKK'lı terörist teslim oldu” Aktürk, hudutlarda 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 175 kişinin yakalandığını ve 1893 şahsın engellendiğini açıkladı. “1 Ocak’tan itibaren sınırlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı ise 29 bin 657 olmuştur” TSK'nın eğitim faaliyetlerine de değinen Aktürk, “Çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla tatbikatlara devam ediyoruz” Aktürk, Türkiye’nin Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini üstleneceğini ve NATO’daki rolünün önemine dikkat çekti. “NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için gerekli katkıları sağlamaya devam edeceğiz” Aktürk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, “Uluslararası toplumun etkili adımlar atması elzemdir” Yerli savunma sanayinin yapılandırılmasına önem verildiğini belirten Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, Dragoneye-2 Termal Kamera ve Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'ni envantere aldı” Toplantının devam edeceği de not edildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Sınır Güvenliği ve Yasa Dışı Geçişler
Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri
İkili İlişkiler ve Bölgesel Barışa Katkılar
İsrail'in Saldırıları ve Uluslararası Toplum
Savunma Sanayinin Gelişimi
Aktürk, hudutlarda 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 175 kişinin yakalandığını ve 1893 şahsın engellendiğini açıkladı. “1 Ocak’tan itibaren sınırlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı ise 29 bin 657 olmuştur” TSK'nın eğitim faaliyetlerine de değinen Aktürk, “Çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla tatbikatlara devam ediyoruz” Aktürk, Türkiye’nin Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini üstleneceğini ve NATO’daki rolünün önemine dikkat çekti. “NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için gerekli katkıları sağlamaya devam edeceğiz” Aktürk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, “Uluslararası toplumun etkili adımlar atması elzemdir” Yerli savunma sanayinin yapılandırılmasına önem verildiğini belirten Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, Dragoneye-2 Termal Kamera ve Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'ni envantere aldı” Toplantının devam edeceği de not edildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
TSK'nın eğitim faaliyetlerine de değinen Aktürk, “Çok tehditli ortamda karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla tatbikatlara devam ediyoruz” Aktürk, Türkiye’nin Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini üstleneceğini ve NATO’daki rolünün önemine dikkat çekti. “NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için gerekli katkıları sağlamaya devam edeceğiz” Aktürk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, “Uluslararası toplumun etkili adımlar atması elzemdir” Yerli savunma sanayinin yapılandırılmasına önem verildiğini belirten Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, Dragoneye-2 Termal Kamera ve Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'ni envantere aldı” Toplantının devam edeceği de not edildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, Türkiye’nin Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini üstleneceğini ve NATO’daki rolünün önemine dikkat çekti. “NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için gerekli katkıları sağlamaya devam edeceğiz” Aktürk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, “Uluslararası toplumun etkili adımlar atması elzemdir” Yerli savunma sanayinin yapılandırılmasına önem verildiğini belirten Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, Dragoneye-2 Termal Kamera ve Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'ni envantere aldı” Toplantının devam edeceği de not edildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Aktürk, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını hatırlatarak, “Uluslararası toplumun etkili adımlar atması elzemdir” Yerli savunma sanayinin yapılandırılmasına önem verildiğini belirten Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, Dragoneye-2 Termal Kamera ve Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'ni envantere aldı” Toplantının devam edeceği de not edildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Yerli savunma sanayinin yapılandırılmasına önem verildiğini belirten Aktürk, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, Dragoneye-2 Termal Kamera ve Sırt Tipi Karıştırma Sistemi'ni envantere aldı” Toplantının devam edeceği de not edildi. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Toplantının devam edeceği de not edildi.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.