MSB: Irak'ta 3 PKK'lı Terörist Teslim, Eğitim ve Tatbikat Faaliyetleri Devam Ediyor

MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleşti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen haftalık basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Terörle Mücadelede Kararlılık Vurgusu