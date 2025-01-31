MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 13 PKK/YPG’li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB açıklamasında, terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik her türlü tehdidin bertaraf edileceği ifade edildi.

Bu operasyonlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki terör unsurlarına karşı yürüttüğü kapsamlı stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor.