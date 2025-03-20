MSB'nin Basın Toplantısında Terör Örgütü Açıklaması ve Suriye Meselesi

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiğine ve kendini feshettiğine dair bir açıklama istedi. Ayrıca, terör örgütünün koşulsuz silah bırakma kararının alınacağı kongre tarihinin de bir an önce duyurulması gerektiği vurgulandı.

Suriye'deki Durum ve İşbirlikleri

Toplantıda, Suriye'deki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları, bu ülkedeki savunma kapasitesinin geliştirilmesi adına askeri, ekonomik, siyasi, insani ve sanayi alanlarında işbirliklerinin sürdüğünü belirtti. Suriye halkının refahı ve güvenliği için Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğu ifade edildi.

Avrupa Güvenlik Mimarisi

MSB kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisi konusundaki yerlerinin milli hak ve menfaatler doğrultusunda belirleneceğini dile getirdi. Türkiye'nin, jeostratejik konumu ve etkili savunma sanayisi ile Avrupa güvenliğinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Güvenlik Şefleri Toplantısı ve Ukrayna

Londra'da düzenlenecek Güvenlik Şefleri Toplantısı hakkında bilgi veren kaynaklar, Ukrayna'ya bir barış gücü göndermeden önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti. Bunun akabinde, görev tanımlarının netleştirilmesi gerektiği belirtildi.

F-35 ve Silah Tedarik Süreçleri

F-35 savaş uçağı tedarikine dair bilgiler de paylaşıldı. S-400 sistemi nedeniyle Türkiye'nin programdan çıkarıldığı ve CAATSA yaptırımları sonrasında durumun değerlendirileceği açıklandı. Ayrıca, F-16 ve Eurofighter Typhoon tedarik projelerinin devam ettiği bildirildi.

Isparta'daki Somalili Askerlerin Kavgası

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında çıkan kavgada toplamda 51 personelin yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili bir heyet görevlendirildiği ve eğitimlerini tamamlayan askerlerin ülkelerine gönderildiği bildirildi.