MSB'nin Basın Toplantısında Terör Örgütü Açıklaması ve Suriye Meselesi

Milli Savunma Bakanlığı, basın toplantısında terör örgütünün feshine ilişkin açıklamalarda bulundu ve Suriye'nin durumunu ele aldı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:12
MSB'nin Basın Toplantısında Terör Örgütü Açıklaması ve Suriye Meselesi

MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiğine ve kendini feshettiğine dair bir açıklama istedi. Ayrıca, terör örgütünün koşulsuz silah bırakma kararının alınacağı kongre tarihinin de bir an önce duyurulması gerektiği vurgulandı.

Suriye'deki Durum ve İşbirlikleri

Toplantıda, Suriye'deki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulunan MSB kaynakları, bu ülkedeki savunma kapasitesinin geliştirilmesi adına askeri, ekonomik, siyasi, insani ve sanayi alanlarında işbirliklerinin sürdüğünü belirtti. Suriye halkının refahı ve güvenliği için Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğu ifade edildi.

Avrupa Güvenlik Mimarisi

MSB kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisi konusundaki yerlerinin milli hak ve menfaatler doğrultusunda belirleneceğini dile getirdi. Türkiye'nin, jeostratejik konumu ve etkili savunma sanayisi ile Avrupa güvenliğinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Güvenlik Şefleri Toplantısı ve Ukrayna

Londra'da düzenlenecek Güvenlik Şefleri Toplantısı hakkında bilgi veren kaynaklar, Ukrayna'ya bir barış gücü göndermeden önce ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti. Bunun akabinde, görev tanımlarının netleştirilmesi gerektiği belirtildi.

F-35 ve Silah Tedarik Süreçleri

F-35 savaş uçağı tedarikine dair bilgiler de paylaşıldı. S-400 sistemi nedeniyle Türkiye'nin programdan çıkarıldığı ve CAATSA yaptırımları sonrasında durumun değerlendirileceği açıklandı. Ayrıca, F-16 ve Eurofighter Typhoon tedarik projelerinin devam ettiği bildirildi.

Isparta'daki Somalili Askerlerin Kavgası

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında çıkan kavgada toplamda 51 personelin yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili bir heyet görevlendirildiği ve eğitimlerini tamamlayan askerlerin ülkelerine gönderildiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Kapanan 73 Köy Yolu İçin Çalışmalar Devam Ediyor
2
Yozgat'ta Kara Saplanan Yolcu Otobüsündeki 22 Yolcu Kurtarıldı
3
Hamas: Arabulucularla Görüşmeler Sürüyor, Gazze'ye Saldırıları Durdurun
4
Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Zarar Gördü, Yol Çöktü
5
Bakan Ersoy, KKTC Başbakanı Üstel ile Verimli Bir Toplantı Gerçekleştirdi
6
ABD Adalet Bakanı Bondi'den Tesla Saldırılarına Flaş Soruşturma Uyarısı
7
Hamaney: İsrail'in Gazze Saldırıları Büyük Bir Suç

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!