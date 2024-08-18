Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

MSB Orman Yangınlarıyla Mücadelede 15 Helikopterle Destek Sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadeleye 15 helikopterle destek verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:12
MSB Orman Yangınlarıyla Mücadelede 15 Helikopterle Destek Sağlıyor

MSB'den Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Hava Desteği

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadele için 15 helikopterle destek sağladığını duyurdu.

Hava Desteği Detayları

Bakanlığın yayımladığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangınla mücadeleye yönelik yaptığı hava destek çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, hava destek çalışmaları şu bölgelerde gerçekleştirilmektedir:

  • 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesi
  • 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisi
  • 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesi
  • 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi
  • 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesi

Toplamda 15 helikopter, havadan yangınların kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı