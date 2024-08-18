MSB Orman Yangınlarıyla Mücadelede 15 Helikopterle Destek Sağlıyor

MSB'den Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Hava Desteği
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir, Aydın ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadele için 15 helikopterle destek sağladığını duyurdu.
Hava Desteği Detayları
Bakanlığın yayımladığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yangınla mücadeleye yönelik yaptığı hava destek çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Açıklamada yer alan bilgilere göre, hava destek çalışmaları şu bölgelerde gerçekleştirilmektedir:
- 6 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesi
- 2 helikopter ile İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisi
- 2 helikopter ile İzmir'in Urla ilçesi
- 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesi
- 2 helikopter ile Bolu'nun Göynük ilçesi
Toplamda 15 helikopter, havadan yangınların kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.