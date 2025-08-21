MSB: Suriye Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Yapılandırılması Hızlandı
MSB tarafından yapılan açıklamada, mutabakat kapsamında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinin hız kazandığı bildirildi.
Başlatılan çalışmalar
Açıklamada, sürecin ilerlemesiyle birlikte eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler gibi faaliyetlerin başlatıldığı kaydedildi.
MSB açıklamasında ayrıca atılan adımların ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığına dikkat çekildi.