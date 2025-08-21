DOLAR
40,94 0%
EURO
47,84 -0,21%
ALTIN
4.394,71 0,24%
BITCOIN
4.648.904,93 0,71%

MSB: Suriye Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Yapılandırılması Hızlandı

MSB, mutabakat kapsamında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırma sürecinin hızlandığını; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretlerin başlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 12:05
MSB: Suriye Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Yapılandırılması Hızlandı

MSB: Suriye Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Yapılandırılması Hızlandı

MSB tarafından yapılan açıklamada, mutabakat kapsamında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinin hız kazandığı bildirildi.

Başlatılan çalışmalar

Açıklamada, sürecin ilerlemesiyle birlikte eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler gibi faaliyetlerin başlatıldığı kaydedildi.

MSB açıklamasında ayrıca atılan adımların ilgili taraflar arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığına dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar
4
Anızı Toprağa Karıştırmak Orman Yangınlarını Yavaşlatıyor — ÇOMÜ'den Uyarı
5
Çeşme'den Sisam'a Sürüklenen Tekne Kuşadası'na Getirildi
6
İl Yaşlılık Çalıştayı Tamamlandı: 78 İlde 2. Yaşlılık Şurası İçin Adım
7
MSB: Suriye için ortak eğitim planı ve Nakatani ile görüşme

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım