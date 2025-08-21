MSB: Tel Rıfat ve Menbic'te İmha Edilen Tüneller 548 km'ye Ulaştı

MSB'den Haftalık Bilgilendirme: Tünel İmhası 548 km'ye Ulaştı

Basın Toplantısında Öne Çıkanlar

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 104'üncü ve Büyük Taarruz'un 103'üncü yıl dönümlerini kutladı.

Suriye Harekat Alanları ve Tünel İmha Faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen faaliyetlere değinerek arazide arama, tarama, mağara, sığınak ve barınak tespit çalışmalarının yanı sıra mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Suriye harekat alanlarında, Tel Rıfat ve Menbic dahil imha edilen tünel uzunluğunun 548 kilometreye ulaştığını bildirdi.

Operasyonlar ve Tarihi Anma

Aktürk, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın yaklaşan 9'uncu yıl dönümüne vurgu yaparak, harekatın başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine ağır darbeler indirdiğini ve Mehmetçik ile şehitler anısına saygı sunduklarını ifade etti.

Hudut Güvenliği ve Yakalamalar

Bakanlık sözcüsü, hudut güvenliğinin teknoloji destekli, çok katmanlı tedbirlerle sağlandığını; son bir hafta içinde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 şahsın yakalandığını söyledi. Ayrıca 1 Ocak'tan bugüne yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 5 bin 113, son bir haftada engellenenlerin sayısının 944 ve bu yıl içinde engellenen kişi sayısının 46 bin 881 olduğunu aktardı.

Uluslararası İlişkiler ve Deniz Faaliyetleri

Aktürk, TCG Kınalıada korvetinin Libya'da 17-18 Ağustos tarihlerinde Trablus limanını ziyaret ettiğini ve geminin Bingazi'ye liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile görüştüğünü hatırlattı.

Gazze ve İnsani Durum

Gazze'deki insani felakete dikkat çeken Aktürk, açlık ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkının ağır koşullarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. Bölgedeki istikrar için ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılmasının gerektiğini vurguladı. Aktürk, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteğin süreceğini ve kalıcı barışın iki devletli çözüme bağlı olduğunu tekrar ifade etti.

Eğitim, Tatbikat ve Liman Ziyaretleri

TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Aktürk, Kocaeli'de 12 Ağustos'ta başlayan Yıldırım Seferberlik-2025 Tatbikatı'nın yarın sona ereceğini bildirdi. Çeşitli yabancı donanma unsurlarının liman ziyaretleri ve SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları gibi etkinliklerin programını paylaştı. Ayrıca TCG Anadolu ile gerçekleştirilecek 'TCG Anadolu Zafer Yolculuğu' ve TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliklerine tüm halk davet edildi.

Savunma Sanayi ve Envanter Gelişmeleri

Aktürk, savunma sanayinde yerli ve milli geliştirmelerle TSK kabiliyetlerinin artırıldığını belirtti. Son bir hafta içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda 5,56 milimetre Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlanarak envantere alındığını ve Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından değişik çap ve tipte mühimmatın test ve teslim süreçlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Personel Alımı ve Başvurular

Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde sürdüğünü belirten Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için uzman yardımcısı teminine yönelik başvuruların 25 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı başvurularının 3 Eylül tarihine kadar devam edeceğini aktardı.

Zafer Haftası Etkinlik Takvimi

Aktürk, Zafer Haftası kapsamında planlanan gösteri uçuşları, muharip uçak geçişleri, deniz kuvvetleri liman ziyaretleri ve yurt içi ile yurt dışı tören ve konser programları hakkında bilgi verdi. Programlar arasında SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterileri ile çok sayıda liman ziyareti bulunuyor.

(Sürecek)