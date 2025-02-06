DOLAR
35,87 0,08%
EURO
37,26 0,32%
ALTIN
3.297,85 0,22%
BITCOIN
3.541.753,5 -1,24%

MSB: Yeni Suriye Hükümeti ile Ortak Yol Haritası Oluşacak

MSB, Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi için yeni hükümetle birlikte somut adımlar atılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 12:01
MSB: Yeni Suriye Hükümeti ile Ortak Yol Haritası Oluşacak

MSB'den Yeni Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yeni Suriye Hükümeti'nin talepleri doğrultusunda önemli bir açıklamada bulundu. Bakanlık, Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla müşterek bir yol haritası oluşturulacağını belirtti.

Somut Adımlar Atılacak

Yapılan açıklamada, yeni hükümet ile işbirliği içinde somut adımlara yönelik çalışmalar gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu süreçte, hem Suriye’nin güvenlik durumunun iyileştirilmesi hem de bölgedeki istikrarın sağlanması hedefleniyor.

MSB'nin bu adımı, bölgedeki gelişmeleri daha da önem kazanacak bir düzeye taşıyabilir. Yeni Suriye Hükümeti'nin taleplerinin karşılanması amacıyla birlikte yürütülecek çalışmaların ayrıntıları, ilerleyen dönemlerde netlik kazanacak.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çukurova Üniversitesi Depremzedeleri Unutmadı: Anma Programı Düzenlendi
2
Fatih'te Restoranda Çıkan Yangın Komşu Binalara Sıçradı
3
ABD, Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Uçak Guantanamo Körfezi'ne Ulaştı
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
5
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Başakşehir'de Su Tankeri Tıp Merkezine Çarptı
7
Aydın'da Lise Öğrencileri Deprem Şehitlerini '04.17' Koreografisiyle Andı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış