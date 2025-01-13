MSÜ'den Kara Harp Okulu Töreni Görüntüleri Hakkında Açıklama: İddialara Cevap Verildi

MSÜ'den Tören Görüntüleriyle İlgili Açıklama

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Kara Harp Okulu diploma törenine ait görüntülerle ilgili çıkan asılsız iddialara sert bir yanıt verdi. MSÜ, görüntülerin Rektörün talimatıyla çekildiği yönündeki beyanların iftira olduğunu belirtti ve hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.

Sosyal Medyada Yayılan Görüntüler Üzerine Açıklama

MSÜ’nün yaptığı açıklamada, 30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni sonrasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, tören alanındaki bir öğrenci tarafından çekildiği ve bu görüntülerin mesajlaşma grupları aracılığıyla yayıldığı ifade edildi. İlk görüntü sosyal medya platformu X’te, “mustafaonsel” adlı kullanıcı tarafından 31 Ağustos’ta paylaşıldı.

Hukuki Süreç Başlatılacak

Açıklamada, izinsiz çekimlerin Kara Harp Okulu ile ilgili bağlantısının olmadığını ve o gün görev yapan 18 medya mensubunun da farklı kaynaklardan görüntü aldıklarını belirtildi. TV ekranlarında ve yazılı basında yer alan iddiaların, MSÜ’yü yıpratmayı hedeflediği vurgulandı. MSÜ, bu asılsız iddialara karşı hukuki süreç başlatacaklarını kamuoyuna saygıyla duyurdu.

Bu olay, askeri eğitim kurumlarının ve katılımcıların mahremiyetinin korunması ve doğru bilgilendirmenin sağlanması açısından hassas bir konu olarak gündeme geldi.