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MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu'nun İlham Verici Hikayesi

Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 360 Konuşmaları'nda kariyer yolculuğunu ve gençlere ilham veren anılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:28
MSÜ Rektörü Prof. Dr. Afyoncu'nun İlham Verici Hikayesi

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 360 Konuşmaları'na Konuk Oldu

Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) rektörlüğünü yürüten Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "360 Konuşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başarı Hikayesini ve Dönüm Noktalarını Paylaştı

Program, AAtölye'de çekildi ve Prof. Afyoncu, kariyer yolculuğundaki ilham veren anılarını ve gençlere motivasyon sağlayacak dönüm noktalarını dinleyicilerle paylaştı.

Sosyal Medya Üzerinden Erişim Sağlandı

Bu ilham verici konuşmanın kaydı, Anadolu Ajansı'nın sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlandı. Gençlerin ve kariyer hedefleyenlerin bu programdan yararlanması bekleniyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansı tarafından...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve çekimleri AAtölye'de yapılan "360 Konuşmaları" programına konuk oldu.

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