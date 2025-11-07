MTSO Başkanı Çakır: Yeni Hal Yasasıyla Üretici ve Tüketici Hallerinin Korunması Gerekiyor

MTSO toplantısında Yeni Hal Yasa Taslağı masaya yatırıldı

Yeni Hal Yasa Taslağı’na ilişkin beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri Mersin’de düzenlenen toplantıda detaylı şekilde değerlendirildi. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ile sektör temsilcilerinin katıldığı oturumda, hem üretici hem de tüketici çıkarlarını koruyacak düzenlemelerin önemi vurgulandı.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İç Ticaret Genel Müdürlüğü yetkilileri, toplantı öncesinde Mersin Hali’nde saha incelemeleri yaptı. MTSO’da düzenlenen oturuma Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Mersin Halciler Derneği Başkanı ve Sebze Meyve Komisyoncuları Meslek Komitesi Meclis üyeleri katıldı. Ayrıca Adana ve Antalya'da önceki gün yapılan görüşmelerde belirlenen sorunlar ve çözüm önerilerinden oluşan ortak rapor paylaşıldı.

Çakır: Önceliğimiz üretimin sürdürülebilirliğini güvence altına almak

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, konuşmasında sektörü yerinde dinlemek için Mersin’e gelen ekip ve Genel Müdür Başar’a teşekkür etti. Çakır, "Üretici emeğinin karşılığını alabilmeli" ifadelerini kullanarak, üreticinin korunmasının birinci öncelik olduğunu belirtti. Ayrıca tüketicinin korunmasının da eş zamanlı olarak sağlanmasının gereğine dikkat çekti ve bu doğrultuda üretici ve tüketici hallerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Talepler ve çözüm önerileri

Toplantıda öne çıkan talepler arasında, yasada yer alan "meyve sebze komisyoncuları tarafından marketler ve tüccarlara satılan mal bedelleri en geç 30 gün içinde ödenir" maddesinin uygulanmasının sağlanması, Mersin halindeki komisyoncu ve sevkiyat bölümündeki dükkan kiralamalarına müsaade edilmesi ve ihracatçıların yaşadığı fire oranlarının Tarım Bakanlığı ile görüşülerek giderilmesi yer aldı. Ayrıca küyede yazan fiyatlarla fatura rakamları arasındaki uyumun sağlanması için Maliye ve Ticaret Bakanlıkları koordinasyonunun önemine değinildi. Çakır, stok ve üretim planlaması için depoda ve üretimdeki ürün miktarının bilinmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Başar: Hedef kayıt dışılığı azaltmak

İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar, toplantıda yaptığı değerlendirmede Hal Yasası’nın esas amacının sektördeki kayıt dışılığı azaltmak ve rekabeti adil hale getirmek olduğunu söyledi. Başar, yönetmelikle birlikte hal dışı faaliyet gösteren tüccarların kayıt altına alınması ve kontrollü çalışması hedeflendiğini, bunun hem haksız rekabetin önüne geçeceğini hem de piyasalarda şeffaflık sağlayacağını ifade etti. Başar, "Mutlak bir çözüm değil ama bir an önce çıkarmak istiyoruz" diye konuştu ve sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

Toplantıda, İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün çalışma alanına giren konulardaki taleplerin paylaşılması ve sahadan gelen görüşlerin Yeni Hal Yasa Taslağı’na yansıtılması amaçlandı.

