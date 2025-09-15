Muaz Erdem Madran Dünya Şampiyonu: Bakan Osman Aşkın Bak'tan Tebrik

Çekya'nın Brno kentinde Para Trap'ta altın madalya

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çekya'da düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan Muaz Erdem Madran'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Muaz Erdem Madran, Brno'da mücadele ettiği PT3 disiplininde şampiyon olarak Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. 16 yaşındaki genç milli sporcu ülkemizi gururlandırdı.

Bakanın mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk atıcılık tarihinde bir ilke imza attık. Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Para Trap Dünya Şampiyonası'nda, mücadele ettiği PT3 disiplininde altın madalya kazanarak Türk atıcılık tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Muaz Erdem Madran'ı tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandıran 16 yaşındaki genç milli sporcumuzun dünya şampiyonu olmasında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Muaz Erdem Madran'ın başarılarının devamını diliyorum."