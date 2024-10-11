Mubina'nın Seslenişi: Türkiye'de Ameliyat Olan Küçük Kız İlk Defa Duydu

Mubina'nın Duyma Mücadelesi

Muğla'da, işitme ve konuşma kaybı yaşayan 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, geçirdiği koklear implant ameliyatıyla sesleri duymaya başladı.

Ameliyat ve Sonrası

Mubina'nın bakımını üstlenen Bayram Yeter, "Kızım yıllar sonra ilk defa sesimizi duydu. O an adeta dona kaldı. İnşallah konuşmaya da başlayacak." diyerek hissettiği mutluluğu dile getirdi.

AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir ise, İstanbul'da başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti.

Destek ve Umut

Kandemir, "Mubina'nın sosyalleşmesi için özel anaokulda eğitime başlayacak. Sürecin her zaman takipçisi olacağız." dedi.

Mubina’nın öyküsü, ailesindeki trajedinin ardından Bayram Yeter tarafından hiç yalnız bırakılmadığını göstermektedir. Yeter, "Dünyalar benim oldu" diyerek küçük kızın duyduğu sesi ilham kaynağı olarak gördüğünü vurguladı.

Mubina'nın ameliyatı, maddi yetersizlik nedeniyle yapılamazken, Tuğçe Kandemir'in çabaları sayesinde gerçekleştirildi.

Muğla'da, işitme ve konuşma kaybıyla doğan 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sesleri duymaya başladı. AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir (sol 2), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (sol 3), İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit (sağ 4) ve Mubina'nın bakımını üstlenen taksici Bayram Yeter (önde sağ 2) küçük kızı yalnız bırakmadı.

Muğla'da, işitme ve konuşma kaybıyla doğan 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu Mubina Khoshimbetova, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatıyla sesleri duymaya başladı. AK Parti Muğla İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Psikolog Tuğçe Kandemir (sol 2), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (sol 3), İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Özgür Yiğit (sağ 4) ve Mubina'nın bakımını üstlenen taksici Bayram Yeter (önde sağ 2) küçük kızı yalnız bırakmadı.