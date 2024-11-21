Mucize Organ Beyin Sempozyumu İstanbul'da Yapıldı

İstanbul'da Mucize Organ Beyin Sempozyumu Düzenlendi

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Mucize Organ Beyin Sempozyumu, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir otelde sağlık profesyonellerinin katılımıyla yapıldı. Etkinlikte, inme ve beyin hasarında acil müdahale ile tedavilerde etkili yöntemler ele alındı.

Acil Müdahalenin Önemi Vurgulandı

Sempozyumun ana konularından biri, inme ve travmatik beyin hasarlarında acil müdahalenin önemi oldu. Konuşmalarda, inme belirtilerinin tanınmasının yanı sıra fizik tedavi programlarının ve robotik rehabilitasyonun hastaların normal yaşamlarına dönüşündeki başarıları üzerinde duruldu.

İlham Verici Hikayeler Paylaşıldı

Prof. Dr. Engin Çakar, sempozyumda tedavi planlaması sayesinde sağlığına kavuşan hastaların hikayelerini paylaşarak dinleyicilere ilham verdi. Çakar, beyin hasarı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlendiğini belirtti.

Dünyada 15 Milyon İnsan İnme Geçiriyor

Prof. Çakar, her yıl dünya genelinde yaklaşık 15 milyon kişinin inme geçirdiğini ve her 4 insandan birinin hayatı boyunca en az bir kez beyin damar sorunuyla karşılaşabileceğini ifade etti. Ayrıca, inmelerin %80'inin önlenebilir olduğunu vurgulayarak, tansiyon ve şeker hastalığı gibi konularda tedavi süreçlerinin düzgün yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Gerçek Hayat Hikayeleri

Sempozyumda bir diğer dikkate değer konuşma, Gürcistan'da inşaat halindeyken düşen ve 44 gün komada kalan Tornike Kobulia'nın annesi Natia Sanadze'nin yaşadıklarını aktarmasıydı. Sanadze, “Türkiye'de tedavi sonucu oğlum sağlığına kavuştu.” dedi.

Bir diğer katılımcı Sude Yılmaz ise, hafif baş ağrılarıyla yaşamını sürdürürken, henüz 16 yaşında iki kez beyin kanaması geçirmiş. Tedavi sürecinin zorluğuna dikkat çeken Yılmaz, ‘Engin Hoca ile yaptığımız görüşmede, beni hastane sürecinde kabul edemeyenlerin hepsinin yanıldığını fark ettim’ sözleriyle duygusal bir anı paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.