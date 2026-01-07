Mudanya’da 2 bin bina yıkım tehdidiyle karşı karşıya: İmar Barışı mağdurları isyan ediyor

Mudanya’da 2 bin bina yıkım tehdidiyle karşı karşıya

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, İmar Barışı kapsamında 2018’de yapı kullanma belgesi alarak elektrik ve su bağlanan 2 bin bina sahibi şimdi yıkım tebligatı ile şok yaşadı. Bir kesim, imar barışından yararlanıp hizmet alan ancak daha sonra yapı kullanma belgeleri iptal edilen; diğer kesim ise binaları köy sınırlarında kalan yüzlerce vatandaş, Mudanya Belediyesi’nden gelen tebligatlarla karşı karşıya kaldı.

Vatandaşlardan belediyeye tepki

Elektrik ve su bağlanan, kapılarına numara asılan vatandaşlar, Mudanya Belediyesi’nin kararını gözden geçirmesini istiyor. Yapılarına elektrik ve su bağlanan, hatta bu yapılar için vergi ödeyen yurttaşlar, "Yıkım çözüm değildir" diyerek tepkisini ifade etti. Vatandaşlar, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmayan cezalandırma ve yıkım yaklaşımını eleştiriyor.

Büyükşehir Yasası’nın etkileri ve plan eksikliği

2014 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile birçok köy mahalle statüsüne geçerken, köylüler tarafından kullanılan araziler belediyelere devredildi. 6360 sayılı yasa kapsamında köylüler, mirasla devredilen arazilerde dahi yapılaşma konusunda kısıtlandı. Yasa, belediyelerin iki yıl içinde imar planı yapmasını öngörmesine rağmen, iddialara göre Mudanya Belediyesi 12 yıldır bu planları hazırlamadı.

Bu eksiklik nedeniyle köyden mahalleye geçen kırsal alanlardaki yapılar tarım alanı olarak görünerek kaçak konuma düştü. İmar planı olmayan sahalarda köylülerin barınma amaçlı yaptığı evler, ahırlar ve tarımsal yapılar ceza, dava ve yıkım kararlarıyla karşı karşıya kaldı. Yasadan önce yapılmış birçok eve de yıkım tebligatı gönderildi.

İmar Barışı ve uygulamadaki eleştiriler

Mağdur vatandaşlar, 6 Haziran 2018’de yürürlüğe giren İmar Barışı düzenlemesinin devletin yapı sorununu kabul ettiğini belirterek, uygulamadaki hataların milyonlarca vatandaşı yeniden mağdur ettiğini savundu. Sürelerin defalarca uzatılması, bankaların hafta sonu açılması ve reklamlarla yapılan çağrıların vatandaşları yanlış yönlendirdiği ifade edildi. Bugün aynı vatandaşların "yanlış yaptın" denilerek yıkım tebligatlarıyla karşı karşıya bırakıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, Mudanya Belediyesi’nin asli görevi olan imar planlarını yapmadığı; bunun yerine vatandaşı cezalar ve yıkımlarla sindirmeye çalıştığı, bu yaklaşımın sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığı vurgulandı. Köylülerin evlerinin eskidiği, yenilenmeye ihtiyaç duyduğu ancak "imar yok, izin yok" cevabıyla karşılaştığı belirtildi.

Mağdurların talepleri ve uyarılar

İmar mağdurlarının sözcüsü İbrahim Hacıoğlu, belediyenin imar planı hazırlamaması nedeniyle 1995 yılında yapılmış 30 yıllık binalara bile tebligat gönderildiğini söyledi. Hacıoğlu, genç binaların da aynı gerekçeyle yıkım riski altında olduğuna dikkat çekti ve "Bu yapıların afet risk analiz raporu oluşturularak kayıt altına alınması lazım" dedi.

Hacıoğlu, yapıların tapu arazisi içinde olup olmadığına bakıldığında tarım yapılacak yer bulunmadığını, birçok yere tebligat gönderildiğini belirtti. Vatandaşlara tebligat geldikten sonra itiraz süresi olan 60 gün içinde başvuru yapılmazsa encümen kararıyla yıkım uygulanacağı uyarısında bulundu. Sözcü, Mudanya Belediyesi’nin planları güncellememesinin halkı ve devleti karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Özetle, Mudanya’da İmar Barışı ile belge almış, elektrik-su bağlatmış ve vergi ödeyen binlerce yapı sahibi, belediyeden gelen yıkım tebligatlarıyla karşı karşıya kalırken, vatandaşlar belediyenin imar planı eksikliğinin giderilmesini ve yıkım yerine kalıcı çözümler üretilmesini talep ediyor.

