Mudanya'da Huzurevi Sakinlerine DUM-KA Ritim Konseri

Kaplan Polat ve 20 kişilik topluluk gönüllere dokundu

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki özel bir huzurevi, ritim dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Ritim Eğitmeni Kaplan Polat önderliğindeki 20 kişilik DUM-KA Ritim Topluluğu, huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek unutulmaz bir müzik ve ritim gösterisi gerçekleştirdi.

Topluluğun enerjik ve neşeli performansı, huzurevi sakinlerinden yoğun ilgi gördü. Ritimlerin temposuna eşlik eden yaşlılar hem hareketli hem de duygusal anlar yaşadı; mikrofon paylaşımları, keyifli sohbetler ve hatıra kareleri etkinliğin samimi atmosferini güçlendirdi.

Huzurevi yönetimi, bu tür etkinliklerin yaşlıların sosyal hayata katılımını artırdığını ve psikolojik iyi oluşlarına katkı sunduğunu belirterek Kaplan Polat ve ekibine teşekkür etti. Etkinliği, sevgi, dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin güçlü bir örneği olarak nitelendirdiler.

Kaplan Polat etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Yaşlılarımızla bir araya gelmek, onları ritmin gücüyle mutlu edebilmek bizim için tarifsiz bir duygu. Bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarına her zaman devam edeceğiz."

