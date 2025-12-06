Mudanya'da Kaza: Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıkan Sürücü Poz Verdi

Mudanya'da Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıkan Sürücü Poz Verdi

Gece yarısı yaşanan kazada sürücünün rahat tavrı dikkat çekti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Mudanya caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında görenleri şaşkına çeviren bir kurtuluş yaşandı.

Şehir merkezinde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, başka bir araçla çarpışarak ağır hasar aldı. Ön kısmı tamamen hurdaya dönen otomobilden çıkan sürücü, burnu bile kanamadan sağ salim kurtuldu.

Kısa sürede olay yerine gelen ilk yardım ekipleri ve polis, kazanın şiddetine rağmen sürücünün herhangi bir yara almadığını tespit etti. Olayın görüntüleri, kazanın ciddiyetiyle sürücünün durumunun çarpıcı tezatını ortaya koydu.

Sürücü, olay yerinde bulunan aracının önünde bir ayağını diğerinin üzerine atarak poz verdi; bu rahat tavır, kazanın ardından oluşan şaşkınlığı daha da belirginleştirdi.

Kazanın nedeni henüz netlik kazanmadı; soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları aracın yüksek hızla seyrettiğini ve virajı alamayarak savrulduğunu ifade etti. Sürücünün verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

