Mudanya'da Zeytinlik Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Göktepe mevkisindeki zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri fark eden bölge sakinleri, tarımsal sulamada kullanılan mobil su tankerleri ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İhbar sonrası, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Arazinin engebeli yapısı nedeniyle yangın yerine doğrudan ulaşamayan itfaiye ekipleri, greyder yardımıyla acil müdahale yolları açarak yangına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda 8 dönümlük zeytinlik alanda zarar meydana geldi. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.