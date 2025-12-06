Mudurnu'da 'Gazze Yararına Hayır Panayırı' Yoğun İlgi: Gelirler Filistin'e

Mudurnu'da 'Gazze Yararına Hayır Panayırı' yoğun ilgi gördü

Mudurnu ilçesinde, Atatürk Meydanı'nda sabah saatlerinde başlayan 'Gazze Yararına Hayır Panayırı' yoğun katılımla gerçekleşti. Mudurnu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte ilçe halkı el emeğiyle hazırladığı ürünleri satışa sundu.

Panayırda hamur işleri, yöresel tatlar, başörtüleri, kıyafetler ve köy ekmekleri tezgâhlarda yer aldı. Elde edilecek tüm gelir, Gazze'de yaşanan insanlık dramına destek olmak üzere Filistin'e gönderilecek.

Etkinliğe sadece ilçe sakinleri değil, Bolu merkezinden ve çevre illerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Panayırın gün boyu devam etmesi planlanıyor; organizasyon hem yardım hem de birlik mesajı verdi.

"Filistinli kardeşlerimizin yararına panayır düzenliyoruz"

Mudurnu İlçe Müftüsü Mücahit Dural şöyle konuştu: "Hocalarımız güzel bir organizasyon yaptı. Vatandaşlarımız ellerinden geleni yapmaya gayret ediyor. Burada nakdi olarak da yardımcı olmak isteyenler var. Mudurnulu vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Panayır akşam saatlerine kadar devam edecek. Güzel neticeler çıkarıp, Mudurnu halkı olarak güzel bir destek vermek istiyoruz" diye konuştu.

