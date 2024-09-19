DOLAR
34,01 0,08%
EURO
38,01 -0,3%
ALTIN
2.831,76 -1,08%
BITCOIN
2.151.263,84 -4,94%

Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Marmaris açıklarında motor arızası yaşayan yelkenlideki 72 göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 19:22
Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir yelkenlide, 18'i çocuk olmak üzere toplamda 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Alev Aldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenlinin yardım talebi üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşıldığında, göçmenlerin İtalya rotasında ilerlemekte olduğu belirlendi.

Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Gözaltılar Yapıldı

Kurtarma operasyonu sırasında yelkenlide bulunan iki kişi, göçmen kaçakçılığı iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen yelkenli teknede, aralarında...

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Narin Abisi Enes Cinayet İçin Malatya'dan 1 Gün Önce Çağrıldı
2
Yunanistan, Fransa'dan Firkateyn Siparişini Arttırmayı Planlıyor
3
Gaziler Günü'nde Kahramanlar Onurlandırıldı
4
Libya Trablus Havaalanı İnşaat Anlaşmasını İptal Etti
5
Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Diyarbakır'daki Öğrenciyi Öğretmeni Hayata Döndürdü
7
Düzce'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları

Hemen SMS geldi mi diye bakın! Harcadığınızın iki katı hesabınıza yatmış olabilir

Konut alacaklara müjde! Kamuda faizler düştü de düştü

6 aylık zam açıklandı! Yüzde 420 artış gözleri pörtletti