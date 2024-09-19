Muğla Açıklarında 72 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla Açıklarında Göçmen Kurtarma Operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir yelkenlide, 18'i çocuk olmak üzere toplamda 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Alev Aldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenlinin yardım talebi üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşıldığında, göçmenlerin İtalya rotasında ilerlemekte olduğu belirlendi.

Göçmen Kaçakçılığı İddiasıyla Gözaltılar Yapıldı

Kurtarma operasyonu sırasında yelkenlide bulunan iki kişi, göçmen kaçakçılığı iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Tüm düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızasıyla sürüklenen yelkenli teknede, aralarında çocuklarında bulunduğu 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.