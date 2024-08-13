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Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları

Muğla açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar sonucu 26 kişi yakalandı, 12 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 00:12
Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları

Muğla Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında gerçekleştirilen operasyonlar, 26 düzensiz göçmenin yakalanması ve 12 göçmenin kurtarılmasıyla sonuçlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, durdurulan fiber karinalı lastik botta 9'u çocuk olmak üzere toplam 26 kişi bulundu.

Bodrum'da Motor Arızası Yaşandı

Diğer yandan, Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir fiber tekne motor arızası nedeniyle sürüklendi. Bu durumun ardından, Sahil Güvenlik Botu derhal bölgeye yönlendirildi.

Bu operasyonda 2'si çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu olaylar, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

Muğla açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı, 12 göçmen kurtarıldı.

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